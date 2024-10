Neuer Multi-Bagger!: 247% bis zum Analystenziel! 23 Mio. $ Börsenwert ist ein Witz! Rallye gestartet!

Anzeige / Werbung

Ampel steht ganz klar auf grün! Fundamental und charttechnischer Leckerbissen! Diese Aktie hat noch niemand auf dem Schirm! Umsatz- und Ertragswachstum sprechen ganz andere Sprache! Aktie vorm Ausbruch!

Sehr geehrte Damen und Herren,

bei Cannabis haben schon viel ganz viel Geld verdient!

Doch man muss ganz genau aufpassen! Der Cannabissektor ist bekannt für seine starken Kurszyklen , wie der grafische Kursverlauf am Beispiel des MSOS ETF's zeigt. Im September 2020 stieg der ETF innerhalb von weniger als sechs Monaten um sagenhafte 178% von 20,45 auf 55,91 USD!

Quelle: Stockcharts.com

Zyklen muss man spielen, wenn sie reif sind!

Nach einer über 18-monatigen Seitwärtskonsolidierung stehen die Ampeln nun wieder ganz klar auf grün. Ein Ausbruch nach oben dürfte insbesondere durch die vielen positiven fundamentalen Gründe nun bald realistisch sein. Und wir wissen von den letzten Zyklen, dass es in Cannabis-Haussephasen zu echt atemberaubenden Kursanstiegen kommt!

Aktuell spricht wieder sehr viel für eine brachiale Aufwärtsbewegung im Cannabissektor!

Der Sektor bekommt von politischer wie fundamentaler Seite gehörig Rückenwind. So ist die Nachfrage für Cannabis-Produkte in der Bevölkerung riesig und immer mehr Länder legalisieren den Konsum von Cannabis, so zuletzt dieses Jahr in Deutschland.

Deutschland ist hier mit über 84 Millionen Einwohnern nur die Speerspitze in Europa. Es ist sehr wahrscheinlich, dass eine Vielzahl von weiteren europäischen Ländern dem Beispiel Deutschlands folgen und auch den Konsum von Cannabis komplett legalisieren werden!

Sogar in eher traditionell konservativen Regionen wird das therapeutische Potential von Cannabis anerkannt - so hat beispielsweise Thailand medizinisches Cannabis legalisiert. Brasilien, Mexiko und Philippinen könnten folgen.

Neue Multi-Milliarden Absatzmärkte entstehen

Neue Multi-Milliarden Absatzmärkte entstehen und werden für hohe Gewinnmargen bei am besten aufgestellten Cannabisunternehmen sorgen. Einer der Hauptprofiteure ist Flora Growth Corp. (WKN: A3EHUA)! Das Unternehmen ist in 28 Ländern weltweit aktiv und kann von der steigenden Nachfrage bestens profitieren!

Quelle: Flora Growth Corp.

Nutzen Sie diese einmalige Investmentchance!

Flora Growth Corp. ist ein aufstrebender Small-Cap-Marktführer in der Cannabisbranche!

Die in Florida ansässige Flora Growth Corp. (WKN: A3EHUA) ist ein schnell wachsendes Cannabisunternehmen, das in allen 50 amerikanischen Bundesstaaten und 28 Ländern mit mehr als 20.000 Vertriebsstellen auf der ganzen Welt Konsumgüter, pharmazeutische Cannabisprodukte herstellt und vertreibt. Zum Produktportfolio gehört neben Cannabis auch CBD Gummies, Cannabis-Getränke und Vaporizer.

Als international aufgestelltes Cannabisunternehmen widmet sich Flora Growth dem Aufbau von Premiummarken, die das Wohlbefinden steigern und einen gesünderen Lebensstil seiner Kunden fördern. Durch die Anbaukompetenz und innovativen Lösungen des Unternehmens liefert es vielfältige, hochwertige Cannabisprodukte, um den sich entwickelnden Anforderungen eines globalen Marktes gerecht zu werden.

Im April dieses Jahres wurde eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von TruHC Pharma GmbH unterzeichnet. Die Übernahme enthält diverse Lizenzen, die Flora Growth zu einem bedeutenden Player im deutschen Markt macht. Folgende Lizenzen waren Teil der Übernahme:

EU-GMP-Verarbeitungs- und Produktionslizenz

GDP-Großhandelslizenz für Import/Export

EU-GMP-zertifizierte anpassbare Module mit der Flexibilität, verschiedene Produktions-/Verpackungsprozesse zu integrieren und die eine Lizenzverlängerung für den zukünftigen Anbau im Land und die Belieferung von Cannabisapotheken ermöglichen

Betäubungsmittellizenz mit EU-GMP-zertifizierter Lagerung

EU-GMP-zertifiziertes Labor für sofortige Cannabisanalyse

Deutschland ist das Tor zur Europäischen Union und das gesamte Marktpotenzial wird nach der Legalisierung voraussichtlich 100 Millionen Cannabiskonsumenten in Europa erreichen und damit größer sein als in den USA.

Werfen wir einen Blick auf Teile des beeindruckenden Produktsortiments von Flora Growth:

Quelle: Cannabisradar.de & Flora Growth Corp.

1.

JustCBD ist eine etablierte CPG-Wellnessmarke mit über 300 Produkten und einem nahtlosen Omnichannel-Ansatz, der ein Direktvertriebsgeschäft mit über 300.000 Kunden und ein Netzwerk von über 14.000 Vertriebsstellen in den Vereinigten Staaten und international umfasst. Flora hat die Marke im Februar 2022 übernommen. Die hochwertigen CBD-Produkte von JustCBD werden aus biologisch angebautem Hanf aus den USA hergestellt. JustCBD bietet eine große Auswahl an CBD-Artikeln zum Verkauf an, darunter Gummibärchen, Öle sowie beruhigenden Cremes und Leckereien für Haustiere.

Flora Growth gab in ihren 2024er Halbjahreszahlen eine hohe Bruttomarge von 43% bei einem 9,8 Mio. $ Umsatz bekannt.

2.

VESSEL (Vaporizer):

Vessels Mission ist es, der weltweit führende Hersteller von Verbrauchertechnologie und Zubehör zu sein. Vessel bringt ständig innovative Produkte auf den Markt und entwickelt sich schnell zu einem führenden Unternehmen im Bereich E-Zigaretten. Das Ziel des Unternehmens ist es, jedes Erlebnis ausdrucksvoller und persönlicher zu gestalten und die beste Leistung in unserem Sortiment zu liefern.

Bei dieser Produktlinie lagen die Bruttomargen im ersten Halbjahr 2024 sogar bei 46%.

3.

Melo (Beverages) - Joint-Venture mit PEAK: Diese Produktlinie umfasst außergewöhnliche, mit Cannabis angereicherte Getränke. Peak ist ein anerkannter Marktführer in diesem Segment und hat in Kanada einen Marktanteil von 40 %. Peak unterstützt die größten Marken der Welt und verfügt über 8 Jahre branchenprägende Erfahrung.

4.

HAZE: Haze ist eine dynamische Marke, die ein umfangreiches Sortiment an Hanfprodukten für den Freizeitgebrauch anbietet, darunter Gummibärchen und Blüten.

MEGA-Kursziel von 6,00 USD durch ROTH MKH