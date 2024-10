EQS-News: Branicks Group AG / Schlagwort(e): ESG/Immobilien

Frankfurt am Main, 09. Oktober 2024 Presseinformation der Branicks Group AG Branicks Group AG: ESG-Spitzenbewertung im Morningstar Sustainalytics Ranking weiter verbessert und EPRA Gold-Auszeichnungen für Unternehmensberichte 2023 Im globalen Peer-Vergleich auf dritten Platz vorgerückt

Nachhaltigkeit als Kernelement der Unternehmensstrategie

ESG immer wichtigerer Bestandteil des Stakeholder-Dialogs

Ebenfalls erneut Gold-Auszeichnungen im EPRA Annual Report Survey Frankfurt am Main, 09. Oktober 2024. Die Branicks Group AG ("Branicks"), ISIN: DE000A1X3XX4, eines der führenden deutschen börsennotierten Immobilienunternehmen, hat im Anfang Oktober veröffentlichten globalen "ESG Risk Rating" der Analysegesellschaft Morningstar Sustainalytics seine Spitzenposition weiter verbessert und konnte sich in der Immobilienbranche sowie unter den über 16.000 analysierten Unternehmen unterschiedlichster Branchen nochmals weiter steigern. So belegt Branicks im diesjährigen globalen Sustainalytics-Ranking Platz drei unter allen 158 bewerteten Unternehmen seiner Branche und konnte sich damit um weitere zwei Plätze gegenüber der bereits sehr positiven Bewertung aus dem Vorjahr verbessern. Im weltweiten Vergleich über alle Branchen hinweg ist Branicks unter über 16.000 teilnehmenden Unternehmen von Platz 44 im Vorjahr auf Platz 27 in 2024 aufgestiegen. Zudem hat die Branicks Group AG im international renommierten, Ende September veröffentlichen 2024er EPRA Annual Report Survey sowohl für ihren Geschäftsbericht des Jahres 2023 als auch für ihren Nachhaltigkeitsbericht 2023 erneut einen Gold-Award erhalten. Damit konnte Branicks die bestmögliche Platzierung für den Geschäftsbericht im fünften Jahr in Folge und für den Nachhaltigkeitsbericht im dritten Jahr in Folge wiederholen. Die Branicks-Beteiligungsgesellschaft VIB Vermögen AG wurde für ihren Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht ebenfalls mit Gold ausgezeichnet. "Das sind Spitzenplatzierungen für unsere Teams, über die wir uns sehr freuen. Zugleich bestätigen uns diese Bewertungen in unseren ESG-Ambitionen, die voll integrierter Bestandteil unserer Unternehmensstrategie sind. Dass wir damit international unter Vergleichsunternehmen und über alle Branchen hinweg unsere führende Position im Expertenurteil der Analysten von Sustainalytics erneut ausbauen und unsere Best-Level-Platzierung im EPRA Survey halten konnten, motiviert uns sehr. Auch im Stakeholder-Dialog gewinnt das Thema für Branicks immer weiter an Bedeutung und bietet echten Mehrwert", kommentierte Sonja Wärntges, Vorstandsvorsitzende der Branicks Group AG, die Auszeichnungen. Die Ausrichtung des unternehmerischen Handelns an ESG-Kriterien gehört seit mehr als zehn Jahren zum strategischen Ansatz von Branicks und rückt immer stärker in das Zentrum der Unternehmensstrategie. Im laufenden Geschäftsjahr und den kommenden Jahren wird Branicks seine Transformation in einen profitablen, ESG-fokussierten und wertschöpfenden Vermögensexperten etwa durch die Erweiterung des Portfolios um die Asset Klasse Renewables und durch einen besonderen Fokus auf die eigene Beratungs-Kompetenz für seine Stakeholder weiter vorantreiben. Dabei spiegelt die zum Stichtag 30. 06. 2024 auf 44,2% gestiegene Green-Building-Quote im Eigenbestand das klare Bekenntnis zum Thema Nachhaltigkeit auch innerhalb des Branicks Immobilienportfolios wider. Branicks erreicht auch in weiteren ESG-relevanten Ratings, etwa S&P Global CSA Spitzenplätze. Zudem ist die Branicks Group AG Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN PRI-Netzwerks. Immobilien im Portfolio von Branicks sind ausgezeichnet mit renommierten Nachhaltigkeitszertifikaten wie DGNB, LEED oder BREEAM. Über die Branicks Group AG Die Branicks Group AG (ehemals DIC Asset AG) ist ein führender deutscher börsennotierter Spezialist für Büro- und Logistikimmobilien sowie neu Renewable Assets mit über 25 Jahren Erfahrung am Immobilienmarkt und Zugang zu einem breiten Investorennetzwerk. Unsere Basis bildet die überregionale und regionale Immobilienplattform mit neun Standorten in allen wichtigen deutschen Märkten (inkl. VIB Vermögen AG). Zum 30.06.2024 betreuten wir in den Segmenten Commercial Portfolio und Institutional Business Objekte mit einem Marktwert von 12,5 Mrd. Euro. Das Segment Commercial Portfolio umfasst Immobilien im bilanziellen Eigenbestand. Hier erwirtschaften wir kontinuierliche Cashflows aus langfristig stabilen Mieteinnahmen, zudem optimieren wir den Wert unserer Bestandsobjekte durch aktives Management und realisieren Gewinne durch Verkäufe. Im Segment Institutional Business erzielen wir mit dem Angebot unserer Services für nationale und internationale institutionelle Investoren laufende Gebühren aus der Strukturierung und dem Management von Investmentprodukten mit attraktiven Ausschüttungsrenditen. Die Aktien der Branicks Group AG sind im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet (WKN: A1X3XX / ISIN: DE000A1X3XX4). Das Unternehmen bekennt sich uneingeschränkt zum Thema Nachhaltigkeit und nimmt Spitzenplätze in ESG-relevanten Ratings wie Morningstar Sustainalytics, S&P Global CSA ein. Zudem ist die Branicks Group AG Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN PRI-Netzwerks. Immobilien im Portfolio von Branicks sind mit renommierten Nachhaltigkeitszertifikaten wie DGNB, LEED oder BREEAM ausgezeichnet. Mehr Informationen unter www.branicks.com



