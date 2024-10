EQS-News: SFC Energy AG / Schlagwort(e): Sonstiges

SFC Energy steigt mit Aufnahme in den RENIXX World Aktienindex in die Riege der größten Renewable-Energy-Unternehmen der Welt auf - In einem Index mit Branchengrößen wie Tesla, Orsted oder Vestas Brunnthal/München, Deutschland, 09. Oktober 2024 - Die SFC Energy AG ("SFC", F3C:DE , ISIN: DE0007568578 ), ein führender Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen für stationäre, portable und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen, ist in den RENIXX World Aktienindex für die regenerative Energiewirtschaft aufgestiegen und befindet sich in der Gruppe der 30 größten Aktiengesellschaften aus diesem Bereich nun in der guten Gesellschaft von Branchengrößen wie Tesla Inc., Orsted A/S oder Vestas Wind Systems A/S. Bei der turnusmäßigen, großen Jahresanpassung zum 1. Oktober wurde neben SFC auch Renew Energy Global in den RENIXX World aufgenommen. Der RENIXX World Aktienindex (ISIN: DE000RENX014 ) wurde im Jahr 2005/2006 vom Internationalen Wirtschaftsforum Regenerative Energien (IWR) als der erste weltweite Branchen-Aktienindex für erneuerbare Energien konzipiert. Er umfasst die 30 Aktiengesellschaften mit der weltweit höchsten Free-Float-Marktkapitalisierung aus den Bereichen Windenergie, Solarenergie, Bioenergie, Geoenergie, Wasserkraft, Elektromobilität sowie Brennstoffzellen und bildet damit den internationalen Markt der regenerativen Branche ab. Um in den RENIXX World aufgenommen werden zu können, müssen die Unternehmen mehr als 50 % Umsatz im Bereich der Regenerativen Energiewirtschaft erzielen. Dr. Peter Podesser, Vorstandsvorsitzender der SFC Energy AG: "Als Brennstoffzellen-Pionier stehen wir seit dem Jahr 2000 für eine neue Generation der Energieerzeugung. Der Aufstieg in die Riege der größten börsennotierten Konzerne aus dem Bereich der Erneuerbaren Energien ist als großartige SFC-Teamleistung die logische Konsequenz aus unserem starken Wachstum der vergangenen Jahre und spiegelt zugleich die Attraktivität unseres Geschäftsmodells wider. Die Aufnahme in den RENIXX World erhöht nicht nur die Sichtbarkeit unseres Unternehmens und unserer Produkte, zugleich steigt auch die Visibilität der SFC-Aktie für internationale Investoren. Wir freuen uns sehr über die Indexaufnahme und sehen diese zugleich als Ansporn, auf unserem eingeschlagenen Wachstumspfad konsequent voranzuschreiten und unsere ambitionierten Ziele zu erreichen." Weitere Informationen zu den Clean Energy und Clean Power Management Lösungen von SFC Energy unter sfc.com . Zur SFC Energy AG

Die SFC Energy AG ( www.sfc.com ) ist ein führender Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen für stationäre, portable und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit den Geschäftsfeldern Clean Energy und Clean Power Management ist die SFC Energy AG ein nachhaltig profitabler Brennstoffzellenproduzent. Seine mehrfach ausgezeichneten Produkte vertreibt das Unternehmen weltweit und verkaufte bislang mehr als 65.000 Brennstoffzellen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Brunnthal/München, Deutschland, und betreibt operative Niederlassungen in Indien, Kanada, den Niederlanden, Rumänien, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten von Amerika. Die SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse und gehört seit 2022 dem Auswahlindex SDAX an (WKN: 756857 , ISIN: DE0007568578 ). SFC Investor Relations und Presse:

