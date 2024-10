Die Vonovia-Aktie verzeichnet am Dienstag leichte Kursgewinne im schwachen Marktumfeld. Trotz eines geringen Rückgangs zu Handelsbeginn konnte das Wertpapier des Immobilienkonzerns im Laufe des Vormittags zulegen. Analysten zeigen sich optimistisch bezüglich der bevorstehenden Quartalszahlen und loben insbesondere die Fortschritte im Bereich der Veräußerungserlöse.

Fokus auf Nicht-Vermietungsgeschäft

Experten richten ihr Augenmerk verstärkt auf das Nicht-Vermietungsgeschäft von Vonovia. Die Veräußerungserlöse nähern sich dem anvisierten Ziel von 3 Milliarden Euro, was die Finanzlage des Unternehmens stärken könnte. Mit Spannung werden die am 6. November erwarteten Ergebnisse für das dritte Quartal 2024 erwartet. Trotz der Herausforderungen im Immobiliensektor sehen Analysten Potenzial für eine positive Entwicklung der Vonovia-Aktie in den kommenden Monaten.

