Unterföhring (ots) -Die Erfolgsgeschichte geht weiter. ProSieben und Heidi Klum gehen auch in Zukunft gemeinsame Wege. Der Weltstar und der Münchner TV-Sender verlängern ihre Zusammenarbeit um mehrere Jahre. In Zukunft wird es GNTM auf ProSieben und zusätzlich mit eigenen Inhalten auf Joyn geben. Und nicht nur das. Seit Dienstag laufen die Dreharbeiten zur glamourösen, 20. Jubiläumsstaffel von "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" in München.Heidi Klum: "Was wäre die deutsche TV-Welt ohne die schönen Frauen und Männer, die wir bei GNTM schon entdeckt haben? Sie sind alle ihren individuellen Weg gegangen. Ich bin wirklich sehr stolz auf alle Kandidatinnen und Kandidaten, die bisher mitgemacht haben. Ich freue mich, dass ich gemeinsam mit ProSieben die nächsten Jahre großartigen Menschen mit GNTM eine besondere Bühne schenken kann."Henrik Pabst, Chief Content Officer der Seven.One Entertainment Group: "Gemeinsam mit Heidi Klum hat ProSieben in Deutschland eine der stärksten TV-Marken geschaffen. Die Show bricht nicht nur linear immer wieder Rekorde, sondern läuft auch digital auf Joyn über allen Erwartungen. Wir werden gemeinsam mit Heidi Klum auf ProSieben und Joyn die Marke ausbauen. Ich freue mich und bin sehr stolz, Heidi Klum mit diesem fantastischen TV-Format in den nächsten Jahren in der Seven.One Entertainment Group zu wissen."ProSieben-Senderchef Hannes Hiller: "'Germany's Next Topmodel' wäre ohne Heidi Klum unvorstellbar! Seit nunmehr 20 Jahren brennt Heidi ebenso wie wir für ihre Show. Sie engagiert sich zu 100 Prozent, sprudelt vor Energie und ist extrem leidenschaftlich. Aus diesem Grund freuen wir uns außerordentlich auch in den nächsten Jahren gemeinsame Wege zu gehen."Lizi Sofeso, Unterhaltungschefin ProSieben: "Ohne Heidi Klum hätte ProSieben einst GNTM nicht gestartet. Und ohne Heidi Klum würde es GNTM schon lange nicht mehr geben. Sie steht mit ihrer Passion für die stetige Erneuerung der Show. Die gemeinsame Arbeit mit Heidi Klum macht irrsinnig viel Spaß. Ich freue mich auf die nächsten Jahre.""Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" startet im Frühjahr 2025 auf ProSieben.Pressekontakt:Tina Land, Moritz Lügeringphone: +49 (0) 89 95 07 - 1192/1171email: tina.land@seven.one, moritz.luegering@seven.onePhoto Production & EditingSusanne Karl-Metzgerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1173email: susanne.karl@seven.oneProSiebenEin Unternehmen der Seven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5882140