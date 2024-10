Die SAP SE präsentiert sich auf dem diesjährigen DSAG-Jahreskongress in Leipzig mit neuen Lösungen für SAP-Lizenzoptimierung. Ein Highlight ist die innovative SAP Full Use Equivalent (FUE) Kalkulation, die Unternehmen bei der präzisen Berechnung von Lizenzkosten im Rahmen des RISE with SAP-Modells unterstützt. Zudem bietet SAP Tools zur Simulation von Lizenzanforderungen bei der Migration zu S/4HANA, was Unternehmen bei der Kostenoptimierung hilft.

Stabile Kursentwicklung trotz Marktvolatilität

Die SAP-Aktie zeigt sich robust und notiert aktuell bei 205,35 Euro, was einem leichten Anstieg von 0,2 Prozent entspricht. Im bisherigen Jahresverlauf erreichte die Aktie ein 52-Wochen-Hoch von 208,65 Euro, während das 52-Wochen-Tief bei 121,10 Euro lag. Analysten sehen weiterhin Potenzial und geben ein durchschnittliches Kursziel von 215,00 Euro an. Mit einem starken Umsatzwachstum von 9,72 Prozent im letzten Quartal bleibt SAP auf Expansionskurs.

SAP Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...