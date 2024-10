Original-Research: Nynomic AG - von Montega AG



09.10.2024 / 12:00 CET/CEST

Einstufung von Montega AG zu Nynomic AG



Unternehmen: Nynomic AG

ISIN: DE000A0MSN11



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 09.10.2024

Kursziel: 34,00 EUR (zuvor: 46,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Bastian Brach



Prognoseanpassung aufgrund von konjunkturell bedingten Auftragsverzögerungen

Nynomic hat gestern bekanntgegeben, dass das Unternehmen die Guidance für das Jahr 2024 anpasst und sowohl umsatz- als auch ergebnisseitig nun einen Rückgang im Vergleich zum Jahr 2023 erwartet. Grund hierfür waren kundenseitige Auftragsverschiebungen infolge der schwachen Konjunktur.

Guidance verringert: Während Nynomic vorher ein Umsatzwachstum im einstelligen Prozentbereich und eine Steigerung der EBIT-Marge gegenüber dem Vorjahr (2023: 13,1%) in Aussicht gestellt hatte, erwartet der Vorstand nun einen Umsatzrückgang auf 100,0 - 110,0 Mio. EUR (-6,8% bis -15,3% yoy). Die geringeren Erlöse und das Wegfallen besonders margenstarker Aufträge wirken sich zudem auf die EBIT-Marge aus, die nun für FY24 bei nur noch 7-9% liegen dürfte. Ursächlich für die deutlichen Anpassungen sind die Verzögerung der Abrufe bereits bestellter Produkte auf Kundenseite, die insbesondere im Halbleiter- und Agrar-Sektor unter den schwachen Rahmenbedingungen leiden und mit der Verschiebung über das Jahresende hinaus ihre Cashflows für FY24 aufbessern wollen. Laut Vorstand handelt es sich bei den Auslieferungsanpassungen ausdrücklich nicht um Stornierungen und man erwarte, dass ein Großteil dieser zu Jahresbeginn 2025 verbucht wird. Das Beibehalten der Mittelfristprognose (200 Mio. EUR Umsatz & 16-19% EBIT-Marge) unterstreicht u.E. die Zuversicht des Managements in eine deutliche Erholung bereits im kommenden Jahr. Auch auf der Personalseite sind keine Einschnitte geplant.



Wachstumsstory bleibt attraktiv, Prognosen angepasst: Nach drei hervorragenden Geschäftsjahren während der Coronakrise (Umsatz-CAGR 2020-2022: 21,6%) mit zweistelligen operativen Margen, blieb die Nynomic in 2023 und wohl auch im laufenden Jahr hinter den eigenen und den Markterwartungen zurück. Der Rückenwind durch die hohe Nachfrage und den starken Lageraufbau auf Kundenseite im Zuge der weltweiten Lieferkettenprobleme hat sich seit Ende 2022 umgekehrt. Die Normalisierung der Lagerbestände und die schwächelnde Konjunktur in Europa resultieren in einer momentanen Erlösentwicklung, die u.E. signifikant unter dem mittelfristigen Potenzialwachstum zurückbleibt. Das Unternehmen bleibt aus unserer Sicht eine attraktive Wachstumsstory, die innovative Produkte in strukturell wachsenden Endmärkten vertreibt. Nichtsdestotrotz erwarten wir keine Rückkehr zu dem Wachstum der Jahre 2020-2022, sondern mittelfristig eine Steigerungsrate im hohen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Prozentbereich bei einer EBIT-Marge, die sich schrittweise 16,0% annähert, und positionieren uns damit jeweils unterhalb bzw. am unteren Ende der im Zuge der Gewinnwarnung bestätigten Mittelfristguidance.

Erholung in 2025 erwartet: Kurzfristig rechnen wir einerseits aufgrund der verschobenen Abrufe, andererseits aufgrund von positiven Vorstandsaussagen zu dem Fortschritt von anlaufenden Entwicklungsprojekten mit einer deutlichen Erholung im kommenden Jahr, insbesondere im 1. Quartal. Diese Effekte sollten die anhaltend schwache Wirtschaftsentwicklung überkompensieren. Dies würde ein Übertreffen des 2023er-Erlösniveaus sowie eine Rückkehr zu zweistelligen EBIT-Margen bedeuten, die aufgrund der höheren Personalkosten (v.a. in der F&E-Abteilung) jedoch noch nicht die Werte der Jahre 2022/23 erreicht. Der Free Cashflow sollte nach zwei negativen Jahren ebenfalls wieder in den positiven Bereich zurückkehren.

Fazit: Die Gewinnwarnung der Nynomic spiegelt die zurzeit schwache Entwicklung in den relevanten Endmärkten wieder. Zwar scheint es wahrscheinlich, dass diese Lücke in Q1/25 aufgeholt werden kann, dennoch reduzieren wir unsere Prognosen für die mittelfristigen Wachstumsraten, da wir nicht davon ausgehen, dass die Sonderkonjunktur der Jahre 2020-2022 als Basisszenario gesehen werden kann. Trotz dieser Reduktion bleibt die Aktie aufgrund der attraktiven Bewertung (EV/EBIT 2025e: 8,7) in Kombination mit dem langfristigen Wachstums- und Margenprofil kaufenswert mit einem angepassten Kursziel von 34,00 EUR.



