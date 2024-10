Nach einem kurzen Hoffnungsschimmer bricht bei der Bayer-Aktie (WKN: BAY001) über Anleger am Mittwoch wieder das Unheil herein. Aktuell stürzt das Papier um über -6% auf 27,26 € ab. Was ist jetzt schon wieder los? Und ist die Aktie auf dem Weg zu neuen Jahrestiefs? Und wieder Glyphosat Wie gewonnen, so zerronnen: Die Kursgewinne der vergangenen zwei Monate sind bei der Bayer-Aktie mit dem heutigen Tag zunichte gemacht. Einmal mehr versaut das leidige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...