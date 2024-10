Die Commerzbank-Aktie verzeichnete am Dienstag einen leichten Rückgang an der Börse. Trotz eines Jahreshochs von 16,97 EUR in der vergangenen Woche, rutschte der Kurs auf 16,77 EUR ab. Dies entspricht einem Abstand von lediglich 1,19 Prozent zum 52-Wochen-Hoch. Bemerkenswert ist, dass die Aktie im Vergleich zum Vorjahrestief von 9,77 EUR immer noch eine beachtliche Steigerung von über 70 Prozent aufweist.

Optimistische Zukunftsaussichten

Experten prognostizieren für das laufende Jahr eine Dividendenerhöhung auf 0,504 EUR pro Aktie, verglichen mit 0,350 EUR im Vorjahr. Die durchschnittliche Analystenschätzung für das Kursziel liegt bei 16,75 EUR. Trotz eines leichten Rückgangs beim Gewinn je Aktie im letzten Quartal konnte die Commerzbank ihren Umsatz um beeindruckende 19,81 Prozent steigern. Diese positiven Indikatoren deuten auf eine vielversprechende Entwicklung der Commerzbank-Aktie hin, ungeachtet der aktuellen Kursschwankungen.

