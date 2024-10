DJ FDA akzeptiert Bayer-Zulassungsantrag für Menopause-Arznei Elinzanetant

FRANKFURT (Dow Jones)--Bayer ist auf dem Weg zur Marktzulassung für sein neues Menopause-Medikament Elinzanetant in den USA einen Schritt vorangekommen: Die US-Gesundheitsbehörde FDA nahm den Zulassungsantrag jetzt an, wie der Pharma- und Agrarchemiekonzern in Berlin mitteilte. Das Mittel wurde als nicht-hormonelle Alternative zur Behandlung von Hitzewallungen bei Frauen in den Wechseljahren entwickelt. Es gilt als möglicher Blockbuster.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/kla

(END) Dow Jones Newswires

October 09, 2024 08:32 ET (12:32 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.