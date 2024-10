© Foto: Christoph Schmidt/dpa



UBS hebt das Kursziel für McDonald's an, während Jefferies das Kursziel für Infineon senkt. Berenberg senkt ebenfalls das Kursziel für DocMorris. Das sind die Analysten-Calls am Mittwoch. Jefferies senkt das Kursziel für Infineon Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Infineon von 50 auf 45 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der aktuelle Geschäftszyklus dürfte etwa Mitte 2025 seinen Höhepunkt erreichen, die Aktienkurse sollten wie in der Vergangenheit noch etwas länger laufen, schrieb Analyst Janardan Menon in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Halbleiterbranche. Seine Favoriten sind ASML, ASM International, VAT und …