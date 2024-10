Die BASF-Aktie verzeichnete im XETRA-Handel einen leichten Anstieg von 1,0 Prozent und erreichte einen Tageshöchststand von 47,07 EUR. Trotz des Aufwärtstrends bleibt die Aktie deutlich unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 54,93 EUR, das am 04.04.2024 erreicht wurde. Die positive Entwicklung steht im Kontrast zu den jüngsten Quartalszahlen, die einen Rückgang des Umsatzes um 6,90 Prozent auf 16,11 Mrd. EUR im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zeigten. Auch der Gewinn pro Aktie sank von 0,56 EUR auf 0,48 EUR.

Ausblick und Analystenmeinungen

Experten prognostizieren für das laufende Jahr eine Dividende von 2,76 EUR, was einen Rückgang gegenüber der Vorjahresdividende von 3,40 EUR darstellt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 50,10 EUR, was ein mögliches Aufwärtspotenzial signalisiert. Für das Gesamtjahr 2024 wird ein Gewinn von 3,39 EUR je Aktie erwartet. Die nächsten Quartalszahlen werden voraussichtlich am 30.10.2024 veröffentlicht und könnten weitere Hinweise auf die zukünftige Entwicklung des Chemiekonzerns geben.

BASF Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...