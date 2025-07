FRANKFURT (dpa-AFX) - Europas Autowerte und Zulieferer sind am Mittwochmorgen gut gelaufen. So lagen BMW mit plus 3 Prozent an der Dax-Spitze . Forvia kletterten mit plus 5 Prozent gar auf das höchste Niveau seit März.

UBS-Experte Patrick Hummel geht in seinem Branchenausblick auf die Berichtssaison davon aus, dass sich die US-Zölle im zweiten Quartal wohl weniger stark ausgewirkt haben als zunächst befürchtet. Hummel hob seine Kursziele durch die Bank an. Sogar Papiere der Porsche AG gewannen, obwohl der Experte hier eine Senkung der Margenprognose befürchtet.

Entsprechend standen am Mittwoch auch aktuelle US-Absatzzahlen vieler Autobauer im Blick.

Forvia profitierten derweil besonders von einer Kaufempfehlung der Analystin Vanessa Jeffriess von der Investmentbank Jefferies. Sie sieht hier Aussichten für höhere Margen./ag/mis

