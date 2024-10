Die Daimler Truck-Aktie zeigt sich widerstandsfähig in einem herausfordernden Marktumfeld. Während der Automobilsektor seit April unter Druck gerät, konnte sich der Nutzfahrzeughersteller behaupten. Zum Handelsschluss am Dienstag notierte die Aktie bei 34,58 Euro, was einem leichten Anstieg von 0,5 Prozent entspricht. Bemerkenswert ist, dass Daimler Truck sich dem jüngsten Abwärtstrend der Branche seit Ende September erfolgreich widersetzen konnte.

Analysten sehen Potenzial

Trotz eines Rückgangs bei Umsatz und Gewinn im letzten Quartal bleiben Experten optimistisch. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 52,75 Euro, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial impliziert. Für das Gesamtjahr 2024 wird ein Gewinn von 4,18 Euro je Aktie erwartet. Die nächsten Quartalszahlen, die am 7. November veröffentlicht werden, dürften weitere Einblicke in die Geschäftsentwicklung geben und könnten die Kursentwicklung maßgeblich beeinflussen.

