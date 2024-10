Köln (ots) -Diese Nachricht löst große Euphorie aus! Die israelische Hit-Serie "Euphoria", die unter dem gleichen Namen bereits vom amerikanischen Pay-TV-Sender HBO adaptiert wurde, bekommt nun auch eine deutsche Version auf RTL+. Wie keine andere Serie der letzten Jahre hat "Euphoria" durch seine außergewöhnlichen Geschichten und seine kompromisslose Erzählung einen schonungslosen Blick in die Seele einer jungen Generation offenbart. Auch für den deutschen Markt soll "Euphorie" die Lebensrealität einer jungen Generation widerspiegeln. In der Serie geht es um die Irrungen und Wirrungen des Erwachsenwerdens in einer Welt, die scheinbar aus den Fugen geraten ist.Hinter der Kamera konnten die angesagtesten jungen Filmemacher:innen Deutschlands versammelt werden: Headautor Jonas Lindt ("Druck") hat gemeinsam mit Paulina Lorenz ("Futur Drei", "Zeit Verbrechen (Love by Proxy)") und Raquel Kishori Dukpa ("Druck", "Zeit Verbrechen (Love by Proxy)") die Drehbücher geschrieben. Antonia Leyla Schmidt ("Hübsches Gesicht"), die ebenfalls ein Drehbuch verfasst hat, übernimmt gemeinsam mit André Szardenings ("Bulldog") die Regie. Die Bildgestaltung übernimmt Jonathan Ibeka ("Kleo 2").Zeitsprung Pictures, die Produktionsfirma hinter den Serien-Hits "Kleo", "Oktoberfest 1900" und "Ich bin Dagobert", hat die Rechte für den deutschsprachigen Raum lizensiert und produziert 8 Episoden exklusiv für RTL+. Die Besetzung der jugendlichen Hauptrollen verspricht zahlreiche spannende Neuentdeckungen.Zum Inhalt: Die 16-jährige Mila (Derya Akyol) hat die letzten drei Monate in der Jugendpsychiatrie verbracht, weil alle dachten, es sei ein Suizidversuch, als sie damals in den Straßenverkehr gelaufen ist. Aber das ist Bullshit, findet Mila. Sie war einfach abgefuckt von der Welt mit all ihren Krisen - und davon, dass Schul-Hottie Basti (Kosmas Schmidt) ein Sexvideo mit ihr an die ganze Schule geschickt hatte. Jetzt kommt sie zurück und alles ist anders - aber trotzdem genauso beschissen wie vorher. Mila schlittert mit Vollgas in eine Dreiecksbeziehung. Eigentlich will sie nichts mehr, als mit Ali (Sira Anna-Faal) zusammen sein, dem Mädchen, in das sie sich in der Klinik verknallt hat, die aber spurlos verschwunden ist. Wäre da nicht Jung-Schauspieler Jannis (Eren M. Güvercin), der ebenso überfordert und abgefuckt von der Welt ist wie sie, und mit dem Mila in einen gefährlichen Strudel aus Drogen und Gewalt zu rutschen droht ...Bis Ende November 2024 produziert die Zeitsprung Pictures GmbH im Auftrag von RTL Deutschland die Drama-Serie "Euphorie" in Köln, im Ruhrgebiet und Umgebung. Produzenten sind Michael Souvignier und Till Derenbach, Executive Producer ist Lennart Pohlig. Die redaktionelle Verantwortung seitens RTL liegt bei Thomas Disch unter der Leitung von Hauke Bartel, Bereichsleiter Fiction RTL Deutschland. Die Ausstrahlung der achtteiligen Serie ist für 2025 auf dem Streamingdienst RTL+ geplant. Die Produktion wird von der Film- und Medienstiftung NRW gefördert."Euphorie" basiert auf dem Originalformat "Euphoria" des israelischen Kabelsenders HOT, kreiert von Ron Leshem und Daphna Levin und wurde im Original produziert von Tedy Productions Ltd. für HOT. Der Vertrieb erfolgt über ADD Content Ltd.Neuigkeiten und Informationen im RTL Media HubIm Media Hub unter media.rtl.com finden Journalist:innen alle Neuigkeiten und Informationen von RTL Deutschland und der RTL Group. Abonnieren Sie einfach nach der Registrierung auf Ihrer Profilseite die Marken und Interessen, zu denen Sie Pressemitteilungen und Highlight-Newsletter erhalten möchten. Außerdem finden Sie hier u.a. exklusive Preview-Videos, Bildproduktionen der Formate sowie O-Töne von Verantwortlichen und Protagonist:innen.Pressekontakt:Jovan Evermann | Senior Manager Kommunikation/PR Unterhaltung | T: +49 221-456-74234 | jovan.evermann@rtl.deAndré Piefenbrink | Senior Manager Kommunikation/PR Unterhaltung | T: +49 221 456-72348 | Andre.Piefenbrink@rtl.deOriginal-Content von: RTL+, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133584/5883242