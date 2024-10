© Foto: Sven Hoppe/dpa



Die BMW Group hat in den ersten neun Monaten des Jahres ihren Absatz vollelektrischer Fahrzeuge um 19,1 Prozent auf 294.054 Einheiten gesteigert.Die Marke BMW verzeichnete dabei einen Zuwachs von 22,6 Prozent mit 266.151 verkauften Elektroautos. Auch MINI zeigte im dritten Quartal eine starke Performance: Der Absatz vollelektrischer Modelle stieg um 54,3 Prozent auf 16.536 Einheiten. "Unsere vollelektrischen Fahrzeuge überzeugen weltweit. Das zweistellige Wachstum bei den BEV spricht für sich", sagte Jochen Goller, Vorstandsmitglied der BMW AG. Besonders in Europa verzeichnete BMW mit 121.844 ausgelieferten E-Modellen und einem Plus von 35,8 Prozent einen deutlichen Zuwachs. Insgesamt …