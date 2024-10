Uwe Perbandt, Vorstandsvorsitzender der Viromed Medical AG, und Prof. Dr. Hortense Slevogt, eine führende Spezialistin für Lungeninfektionen, nahmen an einem von mwb research veranstalteten Roundtable teil. Im Mittelpunkt stand PulmoPlas, ein neues Gerät zur Behandlung und Prävention von beatmungsassoziierter Pneumonie (VAP). VAP tritt bei 10-40 % der mechanisch beatmeten Patienten auf und ist mit einer erheblichen Sterblichkeit und hohen Gesundheitskosten verbunden. Viromed beantragt beim BfArM eine Sondergenehmigung für PulmoPlas auf der Grundlage vielversprechender früher Ergebnisse aus Forschungsprojekten zur Sicherheit und Wirksamkeit von kaltem Plasma bei der Behandlung von VAP. Die endgültige Bewertung wird für den Sommer 2025 erwartet. Der potenzielle Markt für PulmoPlas ist beträchtlich, insbesondere für die Prävention von VAP, die allein in Deutschland einen adressierbaren Markt von über 150 Mio. EUR generieren könnte. Obwohl die ersten Ergebnisse sehr ermutigend sind, sind die Analysten von mwb research der Meinung, dass es noch zu früh ist, um die Erlöse von PulmoPlas in die Schätzungen einzubeziehen, so dass das Projekt derzeit in den Schätzungen und im Kursziel als reines Upside-Projekt eingestuft wird. Bei unveränderten Schätzungen bestätigen die Analysten ihr Spec. BUY-Rating und ihr Kursziel von EUR 4,60. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Viromed%20Medical%20AG





© 2024 AlsterResearch