About You (AY) verzeichnete im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 24/25 ein moderates Umsatzwachstum von 2,4% im Vergleich zum Vorjahr, was leicht unter den Konsensschätzungen lag. Während die DACH-Region solides Wachstum zeigte (+8,6% im Vergleich zum Vorjahr), blieben die Segmente Rest of Europe und TME hinter den Erwartungen zurück. Trotz gestiegener Marketinginvestitionen erzielte AY eine starke Bruttomargenausweitung (+280 Basispunkte) und verbesserte das bereinigte EBITDA auf EUR -2,3 Mio. Das Unternehmen hat die Umsatzprognose für das Gesamtjahr leicht gesenkt, doch das starke Geschäft im September und die anhaltende Dynamik im Oktober wecken Optimismus für eine bessere Performance in der zweiten Jahreshälfte. mwb research behält das Kursziel von EUR 6,50 bei und bekräftigt die Kaufempfehlung. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/ABOUT%20YOU%20Holding%20SE





