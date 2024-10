Die meistgehandelten Produkte: Alstom und Adobe gefragt!

Der gestrige Tag verlief gut für den deutschen Leitindex. Der DAX® konnte ein Prozent nach oben klettern und bei der Wall Street ging es auch aufwärts. Heute startete der DAX® hingegen mit leichten Verlusten. Anleger warten gespannt auf den am Nachmittag anstehenden Inflationsbericht. Im Mittelpunkt der Anleger stehen heute Long-Faktor-Optionsscheine auf Adobe. Der führende Anbieter von Kreativsoftware zeigte sich im letzten Monat innovativ. Angekündigt wurde eine kostenlose webbasierte App zur Kennzeichnung von KI-generierten Inhalten. Damit unterstreicht das Unternehmen seine Offenheit gegenüber Transparenz und ethischen Praktiken, was bei den Investoren positiv aufgenommen wird.

Außerdem sind auch Faktor-Optionsscheine auf Alstom gefragt. Die Aktie des Anbieters für Bahntechnik konnte gestern über 1,5 Prozent steigen. Das Unternehmen plant laut Angaben zusammen mit dem schwedischen Stahlhersteller SSAB, Lokomotiven aus emissionsarmem Stahl herzustellen und setzt damit auf ihr nachhaltiges Engagement. Darüberhinaus stehen heute wieder einmal Call-Optionsscheine auf NVIDIA hoch im Kurs. Die Aktie des Tech-Giganten befindet sich seit einem Monat wieder im Höhenflug. Die anhaltende, starke Nachfrage nach KI-Hardware treibt das Unternehmen an und die Anleger scheinen begeistert. Auch Cerebras Systems plant seinen Börsengang. Damit könnte der spezialisierte Chiphersteller ein noch größerer Konkurrent von NVIDIA werden.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Put HD186P 5,95 19191,57 Punkte 19776,25 Punkte 34,87 Open End Intuitive Surgical Inc. Call HC4A1H 23,13 488,435 USD 238,30 USD 1,95 Open End DAX® Put HD06YS 4,23 19191,57 Punkte 19600,01 Punkte 50,41 Open End DAX® Put HD8EED 2,97 19191,57 Punkte 19472,01 Punkte 61,77 Open End DAX® Call HD8ELA 2,53 19188,00 Punkte 18963,30 Punkte 77,51 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 10.10.2024; 11:20 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Call HD79D0 2,59 19187,50 Punkte 19000,00 Punkte 75,23 15.10.2024 Microsoft Corp. Call HD5R26 4,30 416,835 USD 440,00 USD 8,85 14.01.2026 DAX® Call HD3WXE 10,77 19187,50 Punkte 19500,00 Punkte 17,39 17.06.2025 DAX® Put HD8FKH 2,53 19185,00 Punkte 19400,00 Punkte 76,44 15.10.2024 thyssenkrupp AG Call HD8N69 0,33 3,309 EUR 4,50 EUR 10,17 17.12.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 10.10.2024; 11:28 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Long HC3WX4 2,90 655,70 EUR 437,71 EUR 3 Open End Siltronic AG Short HC33E7 2,28 63,45 EUR 81,50 EUR -4 Open End Alstom S.A. Long HC9VQR 8,19 19,70 EUR 15,78 EUR 5 Open End DAX® Short HC73RJ 0,52 19201,00 Punkte 21180,79 Punkte -10 Open End Adobe Inc. Long HD2T5W 4,82 494,13 USD 329,49 USD 3 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 10.10.2024; 11:34 Uhr;

