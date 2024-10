EQS-News: PNE AG / Schlagwort(e): Verkauf

Corporate News PNE-Gruppe verkauft Windpark im schottischen Sallachy Cuxhaven, 10. Oktober 2024 - Die PNE-Gruppe ist weiter international erfolgreich. In Schottland verkauft die Unternehmensgruppe nun einen Windpark mit einer Nennleistung von rund 43 Megawatt (MW) an Boralex, einem kanadischen Entwickler und Erzeuger im Bereich der erneuerbaren Energien. Dabei stehen Wind- und Sonnenergie, Wasserkraft und Energie-Speicher im Mittelpunkt. Der Windpark Sallachy liegt in Sutherland im Norden der schottischen Highlands. Das Projekt hat einen hohen Entwicklungsstand erreicht. Der Windpark ist genehmigt, der Netzanschluss ist vorhanden und die Flächen für den Windpark sind gesichert. Geplant sind neun Windenergieanlagen. Genehmigt wurden bis zu 50 MW. Das Projekt zeichnet sich unter anderem durch die Stromerzeugung im Einklang mit der Natur aus. Es wurde vom Highland Council im April 2022 einstimmig genehmigt, nachdem es in der Öffentlichkeit auf große Zustimmung gestoßen war. Die örtlichen Gemeinden werden während der Laufzeit des Projekts von bis zu 6,5 Mio. GBP an Gemeindeabgaben profitieren. "Wir freuen uns, dass wir mit Boralex nun einen Käufer für den Windpark Sallachy gefunden haben, für den die Erzeugung von Strom aus Erneuerbare Energien sowie der Klimaschutz genauso wichtige Anliegen sind wie für uns", sagt Per Hornung Pedersen, Vorstandsvorsitzender der PNE AG. Roland Stanze, COO von PNE, ergänzt: "Von der ersten Idee bis zum jetzigen Verkauf hat es mehr als zehn Jahre gedauert. Schön, dass dieses lange Engagement nun zum Erfolg führt, der Windpark Sallachy jetzt gebaut wird und 2028 in Betrieb gehen wird." Über die PNE-Gruppe Die international tätige, börsennotierte PNE-Gruppe wird im SDAX sowie im TecDAX geführt. Seit über 30 Jahren am Markt ist sie einer der erfahrensten Projektierer von Windparks an Land und auf See. Der Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung von Windenergie- und Photovoltaikprojekten weltweit sowie auf der Stromerzeugung mit eigenen Windparks. Das Spektrum umfasst alle Projektierungsphasen von der Standorterkundung und der Durchführung der Genehmigungsverfahren über die Finanzierung und die Errichtung bis zum Betrieb und dem Repowering. Als Clean Energy Solutions Provider, einem Anbieter von Lösungen für saubere Energie, bietet die PNE-Gruppe darüber hinaus Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus von Windparks und Photovoltaikanlagen. Für Lösungen zur Veredelung von Strom über Power-to-X-Technologien ist die PNE-Gruppe ein gefragter Partner der Industrie. Kontakte für Rückfragen



