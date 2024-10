Die RWE-Aktie verzeichnete am Mittwoch leichte Verluste im XETRA-Handel. Trotz eines Kursrückgangs auf 31,35 EUR bleibt das Papier des Energiekonzerns im Fokus der Anleger. Bemerkenswert ist die jüngste Quartalsbilanz, die ein gemischtes Bild zeichnet: Während der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 16,11 Prozent auf 4,59 Milliarden EUR sank, konnte der Gewinn je Aktie deutlich von 0,53 EUR auf 2,81 EUR gesteigert werden.

Ausblick und Analystenmeinungen

Für das laufende Jahr rechnen Experten mit einer Dividende von 1,09 EUR je Aktie, was einer leichten Erhöhung gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 46,89 EUR, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial impliziert. Die nächsten Quartalszahlen werden mit Spannung erwartet und könnten weitere Einblicke in die finanzielle Entwicklung des Unternehmens geben.

