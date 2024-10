Die Nvidia-Aktie hat sich rechtzeitig zur Jahresendrally in den Rallymodus zurückgekämpft und visiert nun das Rekordhoch bei 140,76 Dollar an. Seit Jahresbeginn liegt das Papier aktuell rund 168 Prozent im Plus. Doch wie weit kann die Rally noch gehen? Wie Fondsprofi und Nvidia-Großaktionär Ian Simm die weitere Entwicklung einschätzt und wie DER AKTIONÄR die aktuelle Rally bewertet, erfahren Sie im exklusiven Plus-Artikel: "Nvidia: Geht die Rally weiter? Fondsprofi mit klarer Meinung".Sie wollen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...