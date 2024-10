Nokia Bell Labs und der brasilianische Bergbaukonzern Vale haben eine Forschungsvereinbarung zur Implementierung eines kognitiven Überwachungsnetzwerkdienstes für Bergbaubetriebe unterzeichnet. Diese Zusammenarbeit zielt darauf ab, die Leistung, Zuverlässigkeit und Sicherheit von Bergbauoperationen zu verbessern, indem Daten aus Produktionssystemen mit Netzwerk-KPIs verknüpft werden.

Auswirkungen auf den Aktienkurs

Trotz dieser vielversprechenden Entwicklung zeigt die Nokia-Aktie derzeit nur geringe Kursbewegungen. Am jüngsten Handelstag wurde ein minimaler Preisrückgang von 0,11 Prozent verzeichnet, wobei der Kurs bei 4,08 Euro lag. Anleger und Marktbeobachter warten gespannt auf die Veröffentlichung des Quartalsberichts am 17. Oktober 2024, der weitere Einblicke in die finanzielle Performance und zukünftige Aussichten des Unternehmens liefern wird.

