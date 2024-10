Die Brenntag SE-Aktie zeigt sich in einem volatilen Marktumfeld widerstandsfähig. Trotz leichter Kursschwankungen im XETRA-Handel bewegt sich das Wertpapier in einem engen Korridor zwischen 64,60 EUR und 66,02 EUR. Das aktuelle Kursniveau liegt deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch von 87,12 EUR, was Anleger vor potenzielle Herausforderungen stellt. Dennoch bleibt die Dividendenprognose mit einer erwarteten Ausschüttung von 2,12 EUR je Aktie für das laufende Jahr stabil.

Analysten sehen Potenzial

Experten zeigen sich optimistisch und setzen das durchschnittliche Kursziel bei 78,70 EUR an, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial signalisiert. Trotz eines leichten Umsatzrückgangs im letzten Quartal prognostizieren Analysten für das Gesamtjahr 2024 einen Gewinn von 4,65 EUR je Aktie. Die nächste Bilanzvorlage am 12.11.2024 wird weitere Einblicke in die finanzielle Entwicklung des Unternehmens geben und könnte richtungsweisend für den künftigen Aktienkurs sein.

