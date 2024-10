NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Stellantis mit einem Kursziel von 13 Euro auf "Sector Perform" belassen. Analyst Tom Narayan sieht den Management-Umbau in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar durchaus kritisch. Die Probleme des Autokonzerns lägen in aggressiver Preispolitik in Nordamerika sowie hohen Händlerbeständen. Es sei unklar, wie die aktuellen Personalveränderungen für eine Trendwende sorgen sollten./ag/gl



