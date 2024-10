NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Thyssenkrupp von 3,50 auf 3,20 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die europäischen Bergbau- und Stahlaktien hätten schnell auf die jüngsten Ankündigungen aus China zur Stützung der Konjunktur reagiert und seien im vergangenen Monat deutlich gestiegen, schrieb Analyst Dominic O'Kane in einem am Freitag vorliegenden Branchenkommentar. Risiken etwa durch höhere Zölle mit Blick auf die US-Wahlen würden aber offenbar ausgeblendet, was auch für die Metallpreise gelte. Er bleibe vorsichtig und habe seine Stahlpreisprognosen gesenkt, betonte O'Kane. Ein stärkerer Protektionismus der USA würde Unternehmen mit dortigen Produktionsstätten wie SSAB und Acerinox helfen, wäre aber ein Risiko für Exporteure in die USA wie ArcelorMittal und Outokumpu. Bei Thyssenkrupp dürfte bei den anstehenden Quartalszahlen weiter die Restrukturierung von Steel Europe im Fokus stehen./gl/ag



ISIN: DE0007500001

