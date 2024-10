Die SAP-Aktie zeigt sich derzeit uneinheitlich an der Börse. Während der Kurs am Donnerstagmorgen bei 206,20 Euro nahezu unverändert notierte, gab er im weiteren Tagesverlauf leicht nach. Trotz des aktuellen Rückgangs befindet sich die Aktie weiterhin in der Nähe ihres 52-Wochen-Hochs von 208,65 Euro, das Anfang Oktober erreicht wurde. Im Vergleich zum Jahrestief von 121,10 Euro im Oktober 2023 verzeichnet das Papier einen beachtlichen Anstieg von über 70 Prozent.

Dividendenerwartungen und Analystenmeinungen

Für das laufende Jahr rechnen Experten mit einer Dividende von 2,15 Euro pro Aktie, was einen leichten Rückgang gegenüber der Ausschüttung von 2,20 Euro im Vorjahr darstellt. Analysten sehen dennoch Potenzial für die SAP-Aktie und haben ein durchschnittliches Kursziel von 215,00 Euro festgelegt. Die positiven Prognosen basieren unter anderem auf den soliden Quartalszahlen des Unternehmens, das zuletzt einen Umsatzanstieg von 9,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal verbuchen konnte.

