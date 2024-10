Die Erstattung von Fruchtbarkeitsbehandlungen in den USA ist eines der zentralen Themen im Wahlkampf. Vitrolife könnte so oder so zum Gewinner avancieren.Kamala Harris vs. Donald Trump. In den USA liefern sich die beiden US-Präsidentschaftskandidaten ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen. Immer wieder heiß und kontrovers diskutiert: die potenzielle Erstattung von Fruchtbarkeitsbehandlungen wie die In-Vitro-Fertilisation, kurz IVF. Vor allem Trump sorgte mit seinem Vorstoß im September, dass im Falle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...