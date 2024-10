Mit einem Restrukturierungs- und Transformationsprogramm will das Photovoltaik-Unternehmen bis zu 200 Millionen Euro einsparen. In diesem Zusammenhang trennt sich SMA von den ersten Mitarbeitern. Ende September kündigte die SMA Solar Technology AG an, mit einem "konzernweiten Restrukturierungs- und Transformationsprogramms" 150 bis 200 Millionen Euro einsparen zu wollen, um das Unternehmen kurzfristig finanziell zu stabilisieren. In diesem Zuge hat sich das Photovoltaik-Unternehmen nun von den ersten rund 90 Mitarbeitern getrennt. Eine Sprecherin von SMA bestätigte auf Nachfrage von pv magazine ...

