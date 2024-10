Ein ermutigender Start in die US-Berichtssaison hat am Freitag den DAX wieder näher an sein Rekordhoch gebracht. Zum Handelsende stieg der deutsche Leitindex um 0,85 Prozent auf 19.374 Punkte. Auf Wochensicht bedeutet dies ein Plus von 1,3 Prozent. Die Ende September erreichte Bestmarke steht bei 19.491 Punkten.Unterstützung lieferte am Nachmittag einmal mehr der Aktienmarkt in New York, wo der Leitindex Dow Jones und der marktbreite S&P 500 Rekordhöhen erreichten. Die Großbanken JPMorgan und ...

