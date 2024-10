Tesla Event und Inflationsdaten im Fokus. Nasdaq, Gold & die Aktien der Woche mit Nvidia, AMD, JPM

Anzeige / Werbung

Ab heute startete die neue Quartalssaison mit den ersten Banken in der Berichterstattung. Wir blickten auf die ersten Ergebnisse für das abgeschlossene dritte Quartal, in welches JPMorgen Chase Einblicke gab. Mit rund 12,9 Milliarden US-Dollar Gewinn wurde der Markt positiv überrascht und zeigt eine klare positive Tendenz zum Handelsauftakt heute.

Dies kann man von Tesla nicht behaupten, die in der Nacht sehr eindrucksvoll neue Modelle rund um das autonome Fahren präsentiert haben. In einer aufwendigen Szene inmitten der Filmstudios von Warner Bros. fuhren mehrere Robotaxis und einige Vans herum, die alle ohne Gaspedal und Lenkrad funktionierten und von einer Induktionsspule, statt mit einem Ladekabel, neue Energie erhalten. Die Produktion soll vor 2027 starten und dann in Texas und Kalifornien in den Alltag integriert werden. Vor allem der öffentliche Nahverkehr soll dabei profitieren, wie Elon Musk in der Nacht mitteilte. Doch nach der hohen Erwartungshaltung folgt erst einmal die Ernüchterung bei der Aktie, die hoch bewertet und bereits im Vorfeld gut gelaufen war. Bis zu den Quartalszahlen am 23. Oktober ist daher erst einmal wieder mit einer Konsolidierung zu rechnen.

Mit Blick auf weitere Technik im Bereich der Künstlichen Intelligenz darf man auf das neue Produkt von AMD gespannt sein. Es wurde gestern präsentiert und soll zum H200 von Nvidia ein Konkurrenzprodukt darstellen. Da die Produktion jedoch erst Ende des Jahres beginnt, waren Anleger:innen enttäuscht - AMD war gestern der Tagesverlierer und kommt dennoch auf 18 Prozent Kursplus in diesem Jahr. Nvidia hingegen ist der zweitwertvollste Konzern der Wall Street und schaffte in diesem Jahr bereits eine Performance von 180 Prozent.

Ein eher konservativer Titel, der aber im Rahmen des Hurrikan in Florida in den Fokus der Investoren kommt, ist The Home Depot. Die größte US-Baumarktkette bietet alle Utensilien zum Wiederaufbau nach der Naturkatastrophe an und hat sich zudem sehr gut entwickelt. Auch diese Aktie hatten wir im Blick.

