Walmart - WMT: ein ernsthafter Konkurrent für Amazon?

Stabiler Aufwärtstrend bei der Walmart-Aktie (WMT)

Rekorddividende & Walmart Marketplace begeistern die Aktionäre!

Walmart (WMT) - ISIN US9311421039

Rückblick: Hier sind die Bullen an Bord: Mit rund 32 Prozent Kursplus in einem stabilen Aufwärtstrend lieferte die Walmart-Aktie eine sehr solide Halbjahresperformance. Der Pullback zum 20-Tagedurchschnitt liefert eine gute Einstiegsmöglichkkeit in einen Long Trade.

Walmart-Aktie: Chart vom 11.10.2024, Kürzel: WMT Kurs: 80.10 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Vieles spricht für einen Bounce der Walmart-Aktie in den nächsten Tagen und ein baldiges Überschreiten des Allzeithochs vom 25. September. Als Kursziel haben wir gemäß Measured Move die Marke von 82.70 USD im Visier. Bis zu den nächsten Quartalszahlen am 19. November wäre ein mehrwöchiger Swingtrade denkbar.

Mögliches bärisches Szenario

Den Stop Loss haben wir knapp unter dem Tief vom 7. Oktober platziert. Sofern das Wertpapier darunter notiert, sollten wir mit Long Trades etwas vosichtiger agieren. Die anstehenden US-Prasidentenwahlen können jederzeit für Volatilität sorgen. An der grundsätzlich positiven Einstellung zur Walmart-Aktie würde dies aber nichts ändern.

Meinung:

Der Einzelhandeslriese aus Bentonville im US-Bundesstaat Arkansas ist auf Rekordkurs. Dies gilt nicht nur für das Allzeithoch im vergangenen Monat, sondern auch für Umsatz und Gewinn im Jahr 2023. Walmart kann sich auch eine Rekorddividende leisten, die seit 31 Jahren regelmäßig erhöht und seit 51 Jahren nicht gesenkt wurde. Die Ausschüttungsquote liegt bei überschaubaren 39.58 Prozent. Bei den letzten drei Quartalsmeldungen lag der Gewinn pro Aktie jeweils über den Erwartungen der Analysten und führte jeweils zu Kurssprüngen. Die Aussichten sind besten, zumal Walmart die Diversifizierung seiner Einnahmequellen vorantreibt. Das Unternehmen setzt dabei vor allem auf die Expansion seines Drittanbieter-Marktplatzes analog zum derzeitigen Branchenprimus Amazon. Dieser soll als Katalysator für Wachstum in verschiedenen Geschäftsbereichen fungieren. Im Fokus stehen dabei insbesondere die Felder Werbung, Logistik und die kommerzielle Nutzung von Daten. Mit dieser mehrdimensionalen Strategie zielt der Einzelhandelsriese darauf ab, seine Marktstellung zu konsolidieren und bislang unerschlossene Erlöspotenziale zu aktivieren.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 643.86 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 1277 Mio. USD

Meine Meinung zu Walmart ist bullisch.

Quellennachweis: https://grayfalkon.com/the-rise-of-walmarts-third-party-marketplace-opportunities-and-challenges-for-brands/

Veröffentlichungsdatum: 12.10.2024

Autor: Thomas Canali

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Der Finanzinformationsdienst ist verpflichtet, Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt kein möglicher Interessenskonflikt vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.