Die Adma Biologics Aktie zeigt sich nach einem erheblichen Kursrückgang von 16,46% am 10. Oktober 2024 wieder leicht erholt. Am 12. Oktober verzeichnete die Aktie einen Anstieg von 0,79% auf 17,15 USD. Trotz dieser kurzfristigen Erholung bleibt der Wert mit einem Monatsverlust von 14,28% unter Druck. Bemerkenswert ist jedoch die langfristige Entwicklung: Im Jahresvergleich konnte die Aktie ein beeindruckendes Plus von 416,42% verbuchen.

Finanzielle Kennzahlen im Fokus

Die aktuellen Finanzkennzahlen von Adma Biologics deuten auf eine hohe Bewertung hin. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt derzeit bei 15,48, während das Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) mit 454,11 außergewöhnlich hoch ausfällt. Für das Jahr 2024 wird ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 41,19 prognostiziert. Diese Werte unterstreichen die hohen Wachstumserwartungen an das Unternehmen im Biotechnologiesektor.

