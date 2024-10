Baierbrunn (ots) -Nach der "Tagesschau", die Jan Hofer 35 Jahre lang moderierte, tanzte er bei "Let's Dance" und baute danach "RTL Direkt" auf. Jetzt dreht der umtriebige Moderator dem Fernsehgeschäft den Rücken zu. Sein Plan: mehr Zeit mit seiner Familie auf Mallorca verbringen, um auch mehr Zeit mit seinem achtjährigen Sohn zu haben. "Mein Beruf hatte immer einen sehr hohen Stellenwert für mich, sodass ich bis heute auch nicht kürzertreten wollte. Ich denke aber, so geht es vielen Menschen, die sich stark über ihren Beruf definieren", sagt Hofer im Interview mit dem Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber".Künftig will Hofer Zeit in Social Media investierenAuch wenn er die Nachrichten künftig nicht auf Spanisch moderieren möchte, will er beruflich weiterhin Neues wagen. Hofer spricht im Gespräch mit dem "Senioren Ratgeber" von mehreren Projekten, die sich derzeit in der Entscheidungsphase befänden. Zudem freue er sich schon in für ihn noch etwas unbekanntere Gefilde zu blicken: "Ich denke, es ist Zeit für einen aktiveren Social-Media-Auftritt", erklärt er.Weniger falsche Freunde fördern die GesundheitKomplett aus dem Berufsleben zurückziehen, will er sich auf keinen Fall - dafür macht ihm die Arbeit zu großen Spaß. Fit genug fühlt er sich auch noch, wie er sagt: "Ich trinke wenig Alkohol und mache viel Sport." Dazu zählt beispielsweise Radfahren und Sport mit einem Personal Trainer. Ebenfalls gesund sei es, sich von falschen Freunden zu trennen, findet er. "Wenn man merkt, jemand tut einem nicht gut, dann ist es manchmal besser, sich zu entfernen. Oft passiert das auch automatisch, wenn man es zulässt."Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. Das Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber" 10/2024 liegt aktuell in den meisten Apotheken aus. Viele weitere interessante Gesundheits-News gibt es unter www.senioren-ratgeber.de sowie auf Facebook (https://www.facebook.com/seniorenratgeberDE/).Pressekontakt:Katharina Neff-Neudert, PR-ManagerTel.: 089/744 33-360E-Mail: presse@wubv.dewww.wortundbildverlag.dehttps://www.linkedin.com/company/wort-&-bild-verlag/Original-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/5885304