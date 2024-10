Die Centamin-Aktie erlebte am 12. Oktober 2024 einen bemerkenswerten Aufschwung an der Börse. Der Kurs des ägyptischen Goldproduzenten kletterte um 2,58% auf 1,83 EUR, was das wachsende Interesse der Investoren an dem Unternehmen widerspiegelt. Diese positive Entwicklung fügt sich in den allgemeinen Aufwärtstrend der letzten Monate ein, bei dem die Aktie innerhalb eines Jahres um beeindruckende 88,91% zulegen konnte.

Finanzielle Kennzahlen im Fokus

Trotz des jüngsten Kursanstiegs liegt die Aktie mit 4,90% noch unter ihrem 52-Wochen-Hoch. Mit einer Marktkapitalisierung von 2,1 Milliarden EUR und einer für 2024 prognostizierten Dividendenrendite von 3,43% bleibt Centamin für Anleger attraktiv. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis für 2024 wird mit 6,79 angegeben, was auf eine potenzielle Unterbewertung hindeuten könnte.

Anzeige

Centamin-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Centamin-Analyse vom 13. Oktober liefert die Antwort:

Die neusten Centamin-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Centamin-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 13. Oktober erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Centamin: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen ...