GEWINNE mit ANSAGE: VOLLTREFFER: Diese Kurs-Rakete konnte jeder mitnehmen! Bereits 160% - in einer Woche! So kann es weitergehen…

Wir stehen an der Schwelle einer neuen Ära, in der technologische Innovationen die Welt im Rekordtempo umkrempeln. An vorderster Front: die Künstliche Intelligenz. Aber was haben KI und unsere neue URAN-RAKETE gemeinsam?

von intelligenten Chatbots bis hin zu selbstfahrenden Autos - KI verändert unser Leben radikal und löst einen regelrechten "Goldrausch" unter Investoren aus. Milliarden fließen in die Entwicklung, während die Tech-Giganten wie Nvidia und Google das Wettrennen um die Vorherrschaft der KI anführen. Doch hinter der glänzenden Fassade lauert eine Herausforderung, die viele übersehen! Nämlich den gigantischen Energiebedarf dieser neuen Technologie. Eine drohende Energiekrise könnte die digitale Revolution abrupt ausbremsen.

Der unersättliche Energiehunger der KI!

KI-Systeme verschlingen Energie in ungeahnten Mengen. Sam Altman, CEO von OpenAI, warnte bereits, dass moderne KI-Modelle weitaus mehr Energie fordern als bisher angenommen. Ein schockierendes Beispiel: Der tägliche Betrieb von ChatGPT verbraucht so viel Strom wie 33.000 Haushalte in den USA!

Bis 2027 könnte der Energieverbrauch in Rechenzentren aufgrund von KI um unglaubliche 4.900 % steigen. Das würde KI-Anlagen in den Bereich des Energiebedarfs ganzer Nationen wie Irland katapultieren. Die Konsequenzen wären verheerend: Stromausfälle, explodierende Energiekosten und Netzüberlastungen könnten den Fortschritt dieser revolutionären Technologie empfindlich gefährden.

Die unausweichliche Lösung: Kernenergie!

Angesichts dieser drohenden Energiekrise rückt Kernenergie in den Fokus - die einzige saubere und verlässliche Energiequelle, die der steigenden Nachfrage gerecht werden kann. Während fossile Brennstoffe und erneuerbare Energien an ihre Grenzen stoßen, bietet Uran fast unerschöpfliche Energie. Uran ist 40.835-mal leistungsstärker als Erdgas, 67.389-mal potenter als Benzin und 78.171-mal energiedichter als Kohle und dabei vollkommen emissionsfrei. Kein Wunder, dass Tech-Giganten wie Microsoft und Amazon Milliarden in kernkraftbetriebene Rechenzentren stecken, um ihre Energieprobleme zu lösen. Auch Google und OpenAI denken in diese Richtung.

Der aufkommende Uran-Boom ist Unsere historische Chance!

Mit der wachsenden Bedeutung der Kernenergie ist ein neuer Uran-Bullenmarkt im Entstehen. Die Preise für Uran klettern stark und erreichen Mehrjahreshochs! Für Investoren ist dies ein deutliches Signal: Ein einmaliges Investmentfenster öffnet sich, und diejenigen, die jetzt auf Uran setzen, werden enorm profitieren.

Die KI-Revolution ist in vollem Gange, doch es wird die Energiefrage sein, die über ihren Erfolg entscheidet. Uran sollte sich dabei als das wahre "Gold der Zukunft" erweisen. Wer diese Dynamik erkennt, hat jetzt die Chance, frühzeitig auf den nächsten Megatrend zu setzen, bevor der Rest der Welt nachzieht. Da es nicht ganz einfach ist in Uran zu investieren setzen wir auf TOP-Uran-Aktien mit herausragendem Management und den besten Projekten in juristisch einwandfreien Ländern.

- Anzeige - Interessenkonflikte und Disclaimer beachten - Advertorial/Werbung (Auftraggeber: Aero Energy (WKN: A4007Y)) -

Zugegeben, klingt etwas wie bei "wünsch Dir was", aber solche interessanten Unternehmen gibt es! Eines davon ist Aero Energy (WKN: A4007Y), ein Unternehmen, dass wir Ihnen erst am vergangenen Wochenende ans Herz gelegt haben!

Und ohne viel Selbstlob - hier hat alles gestimmt: Sektor, Timing und Kurs! Wer uns hier gleich gefolgt ist, konnte seither über 150 % machen! Und das in nur einer Woche!

Quelle: WallstreetOnline.de & JS Research

Garde die Uran-Bullenmärkte sind die stärksten an der Börse. Hier geht es sehr schnell und für gute Aktien bei guten News mehrere 100 % aufwärts! Und das erwarten wir bei Aero Energy (WKN: A4007Y)! Dass die bisherigen Kurssteigerungen definitiv gerechtfertigt sind und sogar noch weiter gehen sollten, untermauern die neuesten Bohrergebnisse und auch das exorbitant hohe Handelsvolumen der Aktie! Scheint so, als sei hier wirklich was Größeres im Busch!

Das "Athabasca Becken': Wo Uran auf Höchstniveau gefördert wird, ist auch Aero Energy zuhause!

Das "Athabasca Becken' in Kanada ist das "Mekka' der globalen Uranförderung. Es liefert unglaubliche 20 % des weltweiten Urans und beherbergt die ergiebigsten Vorkommen der Erde.

Quelle: Aero Energy

Zehn der fünfzehn weltweit hochgradigsten Uranprojekte befinden sich im "Athabasca Becken', und Aero Energy (WKN: A4007Y) hat sich in diesem "Uran-Epizentrum' eine strategisch geniale Position gesichert.

Und wie zum Beweis dafür:

Aero Energy trifft auf unglaublich hohe Uran-Gehalte!

Dass Aero Energys (WKN: A4007Y) Uran-Power-Projekt "Murmac' im gehaltvollen "Uranium City'-Distriktam nördlichen Rand des "Athabasca Beckens' und damit inmitten des weltweit hochgradigsten "Uran-Hotspots' gelegen - für mächtige Mineralisierungen steht, konnte das kanadische Ausnahmetalent ja bereits mehrmals und dazu sehr beeindruckend beweisen. Eine weitere Bestätigung dieses außergewöhnlichen Potenzials geben die neuesten veröffentlichten bombastischen Ergebnisse von insgesamt vier Bohrungen, die von Aeros Betriebspartner und Projektvorgänger Fortune Bay durchgeführt wurden. Dabei lagen die erprobten Ziele in den ausgedehnten "Armbruster'-, "Howland'- und "Pitchvein'-Leitungskorridoren von "Murmac', die zusammen eine Streichlänge von sagenhaften etwa 30 km aufweisen.

Mit sensationell hochgradigen 0,3 % U3O8 über 8,4 m, einschließlich 1,79 % U3O8 über 1,20 m sicherte sich Bohrloch M24-017 sozusagen die Krone dieses exklusiven Bohrungs-"Best-of', zumal hier auch Einzelwerte von bis zu phänomenalen 13,8 % U3O8 und 4,54 % U3O8 über 0,10 m zutage gefördert wurden.

Quelle: Aero Energy

Bohrloch M24-016A begeistert seinerseits mit dem Durchschneiden von anomalen Abschnitten mit grandiosen 105 Parts per million (ppm) Uran und 118 ppm Uran, jeweils über 0,15 m.

Bohrung M24-018 folgt diesem beeindruckenden Beispiel und stieß auf eine neigungsabwärts verlaufende Kontinuität mit noch höheren anomalen Urangehalten, wobei man großartige 227 ppm Uran über 0,4 m und 142 ppm Uran über 0,2 m durchschneiden konnte.

Bohrung M24-019 stieß ebenfalls auf extrem hochgradiges Uran in stark graphitischem Pelit, was seinerseits eine starke Bestätigung für das Vorhandensein eines aktiven Mineralisierungssystems mit bis zu super-guten 0,12 % U3O8 über 0,1 m darstellt.

Quelle: Aero Energy

Eine sehr oberflächennahe und extrem hochgradige Mineralisierung lieferte zudem Bohrung M24-017. Nicht nur sensationell gute Gehalte, sondern in gerade einmal 64 m Tiefe wurde noch eine neue oberflächennahe Zone entdeckt, die eine der flachsten hochgradigen Mineralisierungen im "Athabasca Becken' darstellt. Mit diesem sehr attraktiven Erschließungsmerkmal hat Aero Energys (WKN: A4007Y) "Murmac'-Projekt einen neuen Superlativ aufgestellt.

Hinzu kommt, dass diese Superlativ-Entdeckung in kürzester Zeit gemacht wurde, während gleichzeitig Dutzende weitere vielversprechender Ziele noch nicht bebohrt wurden. Das wird noch richtig spannend werden. Sogar schon kurzfristig, da noch Ergebnisse von der Bohrung ausstehen M24-020!

Nicht zuletzt öffnet die sehr erfolgreiche Exploration in diesem Grenzbereich und vor allem die Entdeckung von hochgradigem Uran innerhalb der angepeilten graphitischen Gesteinseinheiten einen völlig neuen Suchraum, der weitere Superlative verspricht und sich über eine kumulierte Streichlänge von sage und schreibe 125 km auf Aero Energys (WKN: A4007Y)-Projekten erstreckt.



Quelle: Aero Energy

Die Identifizierung und Evaluierung genau dieser und weiterer hochgradiger Ziele steht damit folgerichtig ganz oben auf der Winterbohrprogramm-Agenda von Aero Energy (WKN: A4007Y) und seinem Betriebspartner und Projektvorgänger Fortune Bay.

Darauf und auf das Bergen von weiteren außergewöhnlichen Potenzialzielen freut sich natürlich auch Galen McNamara, Interim CEO von Aero Energy (WKN: A4007Y):

"Mit der Entdeckung von hochgradigem Uran im richtigen Wirtsgestein öffnen sich uns neue und sehr vielversprechende Türen, nicht nur bei "Murmac', sondern auch bei "Sun Dog' und "Strike'. Das gilt vor allem auch deshalb, weil der nördliche Rand des hochgradigen "Athabasca Beckens' - wo diese unsere Projekte liegen - für die Art Uran, nach der wir suchen, bisher weitgehend unerforscht ist. Damit bleibt auch die dort vorhandene oberflächennahe Mineralisierung, welche ein sehr attraktives Erschließungsmerkmal darstellt, sehr wahrscheinlich unentdeckt. Mit unserem Winterbohrprogramm und weiteren Explorationsarbeiten wollen wir genau das zusammen mit unserem Partner Fortune Bay ändern und unseren erfolgreichen Entdeckungen kontinuierlich weitere hinzufügen."

Fazit: Aero Energy - Die Uran-Entdeckung, die alles verändern könnte!

Während Länder wie Kasachstan, Niger und Russland mit geopolitischen Unsicherheiten und infrastrukturellen Hürden ringen, bietet Kanada eine Oase der Stabilität. Durch seine geographische Nähezu den energiehungrigen USA und seine politische Verlässlichkeit ist es zu einem bevorzugten Partner im Uransektor geworden. Darüber hinaus beherbergt Kanada eines der wertvollsten Uranvorkommen der Welt: das "Athabasca Becken'.

Aero Energy (WKN: A4007Y) hat erneut ins Schwarze getroffen und hochgradiges Uran entdeckt, wobei das nur ein kleiner Anfang sein sollte! Mit einer 125 km langen Streichzone und mehr als 50 weiteren oberflächennahen, bohrbereiten Zielen am nördlichen Rand des "Athabasca-Beckens' hat Aero Energy (WKN: A4007Y) das Potenzial, den Uranmarkt nachhaltig zu verändern. Das Winterbohrprogramm stehtvor der Tür, und Aero Energy (WKN: A4007Y) steht Gewehr bei Fuß mit seinem Partner und modernen Erkundungstechniken weitere gewaltige Funde zu machen.

Die derzeitige Unternehmensbewertung von Aero Energy (WKN: A4007Y) von gerade einmal rund 11 Mio. CAD ist schlichtweg lachhaft, vor allem nach Abzug des Barbestands! Im Gegensatz dazu wird NexGen Energy aktuell mit rund 5,5 Mrd. CAD bewertet und Fission Uranium mit rund 910 Mio. CAD. Auch wenn diese Unternehmen natürlich deutlich weiter fortgeschritten sind, ist Aero massiv unterbewertet.

Aero Energy (WKN: A4007Y) seinerseits ist natürlich noch weitgehend unbekannt und wird deshalb vom Markt noch nicht wirklich wahrgenommen. Und genau diese Chance gilt es nun zu nutzen. Denn auch deshalb, neben den herausragenden Fundamentaldaten, sollte man Aktien von Aero Energy (WKN: A4007Y) im Depot haben und behalten! Bitte bedecken Sie, die Börsen in Kanada sind am Montaggeschlossen, weshalb man dann nur in Deutschland handeln kann. Seien Sie dem Markt einen Schritt voraus und nutzen Sie vor allem Rücksetzer in den kommenden Wochen konsequent aus!

Quellen: Aero Energy, WallstreetOnline.de, eigener Research und eigene Berechnungen. Bild-Quellen: Aero Energy, WallstreetOnline.de, Intro-Bild: stock.adobe.com

Dieser Werbeartikel wurde am 10. Oktober 2024 durch Jörg Schulte, Geschäftsführer der JS Research GmbH erstellt. Gemäß §84 WPHG ist die Tätigkeit der JS Research GmbH bei der BaFin angezeigt!

