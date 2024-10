Nach dem jüngsten Rücksetzer hat sich der DAX in der vergangenen Woche wieder deutlich stabilisiert. Unter dem Strich stand ein Plus von gut 250 Punkten bzw. +1,34% auf 19.337 Punkten. Gefragt waren die Aktien von Continental und Daimler Truck, während Rheinmetall und Bayer deutlich nachgaben. Kommt es in der neuen Woche zum Sprung auf ein neues Rekordhoch? Nach einem verhaltenen Wochenstart konnte der DAX am Dienstag stärkere Verluste im Tagesverlauf ...

