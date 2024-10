Die Bayer-Aktie ist am Montag erneut unter Druck geraten und scheint immer weiter zu fallen. Für den Wert ist es damit nicht mehr weit bis zu den Jahrestiefs und den niedrigsten Niveaus seit 2005. Doch ist hier wirklich gar keine Erholung in Sicht? Und warum fällt der Titel immer stärker? Die Aktie von Bayer weist am Montag den achten Handelstag infolge ein rotes Vorzeichen auf. Damit hat der Titel eine Negativserie hingelegt, die ihresgleichen sucht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...