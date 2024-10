Die Aktie von BASF beginnt die Handelswoche mit einem deutlichen Minus. Denn die Großbank UBS sieht beim DAX-Konzern weiterhin keine Wende in der Gewinnentwicklung. Analyst Geoff Haire erwartet herausfordernde Zeiten für den weltgrößten Chemiekonzern. BASF hatte beim Kapitalmarkttag Änderungen am Portfolio und einen Börsengang der Agrarsparte angekündigt.Es werde aber dauern, bis sich diese Maßnahmen beim Konzern positiv bemerkbar machen dürften, schrieb Haire in einer am Montag vorliegenden Studie. ...

