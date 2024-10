© Foto: picture alliance / NurPhoto | Jakub Porzycki



Die Aktie von KI-Überflieger Nvidia startet mit Kursgewinnen in die neue Handelswoche. Für Zuversicht sorgen zwei neue Analystenstimmen.Bis zum Allzeithoch bei 140,76 US-Dollar fehlen der Aktie von Nvidia gegenüber dem Schlusskurs vom vergangenen Freitag nur noch 4,4 Prozent. Vieles deutet darauf hin, dass es noch in dieser Woche so weit sein könnte - insbesondere für den Fall, dass die Quartalsergebnisse von ASML und Taiwan Semiconductor stark ausfallen sollten. Schon zuvor machen die Anteile weitere Schritte in Richtung neuer Rekordnotierungen. Zum Wochenauftakt werden sie dabei von zwei Analysteneinschätzungen angetrieben, die sich positiv zum Unternehmen und seinen Aussichten geäußert …