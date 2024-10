The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 14.10.2024

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 14.10.2024



ISIN Name

BMG236541097 SHELF DRILL.NRTH.SEA -,01

CA00654D1006 ADASTRA HOLDINGS LTD.

US00848K2006 AGEAGLE AERIAL SYS NEW

