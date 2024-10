Die Novartis-Aktie verzeichnete am Donnerstag einen Anstieg von 0,6 Prozent auf 100,04 CHF an der SIX Swiss Exchange. Trotz eines Umsatzrückgangs im zweiten Quartal 2024 zeigt sich der Pharmariese in einer stabilen Position. Das Unternehmen meldete einen Gewinn pro Aktie von 1,44 CHF, was eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahreswert von 1,00 CHF darstellt. Allerdings ging der Umsatz im gleichen Zeitraum um 7,58 Prozent auf 11,32 Milliarden CHF zurück.

Ausblick und Analystenschätzungen

Für das Gesamtjahr 2024 prognostizieren Experten einen Gewinn pro Aktie von 7,49 USD. Die Dividendenerwartung liegt bei 3,81 USD pro Aktie, was eine Erhöhung gegenüber der Ausschüttung von 3,30 CHF im Vorjahr bedeuten würde. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Novartis-Aktie beträgt 99,88 CHF, was nahe am aktuellen Kursniveau liegt. Die nächsten Quartalszahlen werden voraussichtlich am 29. Oktober 2024 veröffentlicht.

