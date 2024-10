Das Scale-Segment bekommt Zuwachs. Noch im laufenden Jahr will Mutares ihre Beteiligung Steyr Motors in dem Spezialbereich der Frankfurter Börse listen lassen. Als Option für einen Exit hatte die Münchner Beteiligungsgesellschaft - 2017 selbst Gründungsmitglied im Scale, ehe sie im Herbst 2021 ein Upgrade in den Prime Standard umsetzte - die Listing-Variante erst Anfang Oktober ... The post Mutares: Steyr Motors soll in das Scale-Segment appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...