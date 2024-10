DJ PTA-News: Rosenbauer International AG: Rosenbauer und Miba entwickeln Batterien für Sondereinsatzfahrzeuge - Oberösterreichische Leitbetriebe setzen deutliches Signal für E-Mobilität

Leonding (pta/15.10.2024/10:00) - Rosenbauer, Weltmarktführer im Bereich Feuerwehrausstattung, und Miba Battery Systems, der Batteriesystemspezialist der weltweit tätigen oberösterreichischen Technologiegruppe Miba, haben eine langfristige Partnerschaft abgeschlossen. Im Rahmen der Kooperation werden künftig Batterielösungen für elektrische Sondereinsatzfahrzeuge im Miba Werk in Bad Leonfelden (OÖ) entwickelt und produziert. So benötigt etwa das neue Flughafenlöschfahrzeug PANTHER electric eine Batterie mit besonders hoher Leistungsdichte und möglichst wenig Mehrgewicht, um die notwendige hohe Beschleunigung bei Einsatzfahrten erfüllen zu können. Mit ihrer Kooperation sichern die beiden oberösterreichischen Leitbetriebe wertvolle Technologiearbeitsplätze in der Region und setzen ein klares Zeichen für E-Mobilität aus Österreich.

Sebastian Wolf, CEO von Rosenbauer: "Als Hersteller von Sonderfahrzeugen ist es für uns besonders wichtig, langfristige und verlässliche Partner an unserer Seite zu haben, mit denen wir die speziellen Anforderungen in Hinblick auf Performance und Zuverlässigkeit unserer Produkte im Bereich der Feuerwehr erfüllen können. Ich freue mich, dass uns das mit der Miba Battery Systems gelungen ist."

"Mit unserer speziell entwickelten Batterielösung ist es uns gelungen, die Effizienz von Sondereinsatzfahrzeugen wie dem PANTHER electric deutlich zu steigern. Durch die leichtere Bauweise reduzieren wir das Fahrzeuggewicht, was eine schnellere Beschleunigung ermöglicht. So bieten wir mehr Leistung bei weniger Gewicht, ein entscheidender Vorteil im Einsatz", erklärt Stefan Gaigg, Managing Director der Miba Battery Systems.

Die Miba Battery Systems entwickelt und produziert sowohl maßgeschneiderte als auch standardisierte Batterie-Packs für Niedrig- und Hochvoltanwendungen - von 48 bis 800 Volt. Als weltweit erster Anbieter setzt das Unternehmen dabei auf modernste Zelltechnologie aus der Automobilindustrie, die sich bereits in Serienfahrzeugen bewährt hat.

Der neue PANTHER electric ist die nächste Evolutionsstufe in der Elektrifizierungsstrategie des Rosenbauer Konzerns. Mit der Technologie von Miba Battery Systems wird er zum Maßstab in puncto Fahrleistung elektrischer Flughafenlöschfahrzeuge.

