Die Rheinmetall-Aktie zeigt sich trotz einer mehrwöchigen Konsolidierungsphase resilient. Nach einem Rückgang von 569 Euro Mitte August auf 466,10 Euro am vergangenen Freitag, konnte das Papier zu Wochenbeginn wieder zulegen. Am Dienstagmorgen stieg der Kurs um 0,1 Prozent auf 484,50 Euro. Experten sehen langfristig erhebliches Aufwärtspotenzial, wobei das durchschnittliche Kursziel bei 609,63 Euro liegt. Die positive Entwicklung wird durch starke Quartalszahlen untermauert: Im zweiten Quartal 2024 erzielte Rheinmetall einen Umsatz von 2,23 Milliarden Euro, was einer Steigerung von 49,13 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Strategische Partnerschaft und Dividendenaussicht

Der Rüstungskonzern hat kürzlich ein Gemeinschaftsunternehmen mit dem italienischen Wettbewerber Leonardo gegründet, was die Aktie zusätzlich beflügelte. Zudem rechnen Analysten für das laufende Jahr mit einer Dividendenausschüttung von 7,66 Euro pro Aktie, verglichen mit 5,70 Euro im Vorjahr. Diese Faktoren tragen zur positiven Stimmung bei, obwohl kurzfristige Unsicherheiten bestehen. Die Veröffentlichung der Ergebnisse für das dritte Quartal 2024 wird für den 7. November erwartet und könnte weitere Impulse für den Aktienkurs liefern.

Rheinmetall Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...