Durch die Zusammenarbeit mit ExxonMobil entstehen maßgeschneiderte Technologielösungen für höhere Effizienz

Kinaxis (TSX:KXS), ein weltweit führender Anbieter für die moderne Orchestrierung von Lieferketten, gab heute eine gemeinsame Entwicklungsvereinbarung mit ExxonMobil bekannt, einem der weltweit größten integrierten Kraftstoff-, Schmierstoff- und Chemieunternehmen, um speziell auf den Energiesektor zugeschnittene technologische Lösungen für Lieferketten zu schaffen.

Angesichts der wachsenden Nachfrage nach Energieprodukten, die das moderne Leben unterstützen, werden die Unternehmen zusammenarbeiten, um die für den Energiesektor spezifischen Herausforderungen in der Lieferkette zu identifizieren und eine Lösung mit branchenweitem Potenzial zu deren Verminderung zu entwickeln.

Kinaxis und ExxonMobil konzentrieren sich auf eine Lösung zur Angebots- und Nachfrageplanung für den komplexen Rohstoffmarkt, wo es noch keinen branchenweiten Standard gibt und in hohem Maße Tabellenkalkulationen und andere manuelle Methoden verwendet werden. Die Lösung wird ein integriertes Planungssystem von der Raffinerie bis zum Kunden mit aktuellen Daten sein, um Angebot und Nachfrage möglichst genau planen, abstimmen und signalisieren zu können. Zu den Vorteilen gehören automatisierte Datentransparenz, Verbesserungen bei Inventarmanagement und Warennachschub sowie eine bessere Planung von Angebotsszenarien, die Arbitragemöglichkeiten eröffnen und Angebotskosten senken soll.

Im Bereich Chemikalien und Schmierstoffe entwickeln die Unternehmen eine fortschrittliche Planungslösung, die ein Management von Fertigungs- und Logistikbeschränkungen sowie die Modellierung und Bewertung von Szenarien ermöglicht.

Zum Abschluss wird das gemeinsame Entwicklungsteam etablierte Vertriebs- und Betriebsplanungslösungen speziell für vorgelagerte Betriebe integrieren, um Beschaffung, Lagerung und Bewegung von Materialien und Vermögenswerten zu optimieren und so die Auslastung zu verbessern und Kosten zu senken.

"Letztes Jahr haben wir alle Supply-Chain-Aktivitäten und das gesamte Fachwissen von ExxonMobil in einer zentralen Organisation gebündelt und damit einen der größten Supply-Chain-Betriebe der Welt geschaffen. Dadurch konnten wir kritische Lücken für Lösungen identifizieren, durch die unsere Unternehmen zusätzlichen Mehrwert erzielen können", sagte Staale Gjervik, Supply-Chain-Präsident, ExxonMobil Global Services Company. "Die Zusammenarbeit mit Kinaxis, einem führenden Anbieter von Lieferkettentechnologie, ist entscheidend, um Lösungen für ein großes und komplexes Unternehmen wie unseres bereitzustellen."

"ExxonMobil ist einzigartig positioniert, um die bedeutendsten Möglichkeiten zur Verbesserung von Energieversorgungsketten zu erkennen. Das reicht von genauerer Verkaufs- und Betriebsplanung, erhöhter Agilität im Feldbetrieb und effektivem Management riesiger Transportnetze bis hin zur schnellen Anpassung an komplexe regulatorische Rahmenbedingungen", sagte John Sicard, CEO von Kinaxis. "Es besteht dringender Bedarf, die Effizienz sämtlicher Schritte zu erhöhen, von der Förderung bis zum Endverbrauch, und wir freuen uns darauf, eine deutliche Wirkung in der gesamten Branche zu erzielen."

ExxonMobil ist seit mehr als 140 Jahren in Betrieb und eines der größten Energieunternehmen der Welt. Das Unternehmen bringt seine umfassenden Kenntnisse und Erfahrungen aus dem Energiesektor ein, während Kinaxis seine marktführende Lieferkettenkompetenz und digitale Innovation nutzt, um Techniken und Softwarelösungen zu entwickeln, die speziell auf den Sektor zugeschnitten sind.

Über Kinaxis

Kinaxis ist ein weltweit führender Anbieter für die moderne Orchestrierung von Lieferketten, der komplexe globale Lieferketten antreibt und die Menschen, die sie verwalten, im Dienste der Menschheit unterstützt. Unsere leistungsstarke, KI-gestützte Supply-Chain-Orchestrierungsplattform Maestro kombiniert proprietäre Technologien und Techniken, die vollständige Transparenz und Agilität über die gesamte Lieferkette hinweg bieten von der mehrjährigen strategischen Planung bis zur Lieferung auf der letzten Meile. Renommierte globale Marken vertrauen auf uns, wenn es darum geht, die Agilität und Vorhersehbarkeit zu bieten, die erforderlich sind, um die Volatilität und Störungen von heute zu bewältigen. Weitere Nachrichten und Informationen finden Sie unter kinaxis.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

Hinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetzgebung. Zukunftsgerichtete Informationen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder die erwartete Leistung von Kinaxis und spiegeln die Erwartungen oder Ansichten des Managements in Bezug auf diese zukünftigen Ereignisse wider. In bestimmten Fällen sind Aussagen mit zukunftsgerichteten Informationen beispielsweise an der Verwendung folgender Wörter zu erkennen: "plant", "erwartet", "wird erwartet", "Budget", "eingeplant", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "nimmt an", "glaubt", oder Abwandlungen dieser Wörter und Ausdrücke, oder auch an Aussagen, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse "möglicherweise" "ergriffen", "eintreten" oder "erreicht werden" "können", "könnten" oder "würden", bzw. der Verneinung dieser Ausdrücke oder vergleichbarer Terminologie. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten naturgemäß bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächliche Leistung von Kinaxis wesentlich von der erwarteten Leistung abweicht, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht wird.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen einer Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen genannt werden, einschließlich der Risiken, die unter der Überschrift "Risk Factors" im Jahresbericht des Unternehmens vom 25. März 2024 für das am 31. Dezember 2023 beendete Geschäftsjahr und unter der Überschrift "Zukunftsgerichtete Aussagen" in unserer Pressemitteilung vom 31. Juli 2024 beschrieben sind, sowie andere Risiken, die in den Unterlagen des Unternehmens bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden aufgeführt sind. Diese Unterlagen sind auf SEDAR+ unter https://www.sedarplus.ca verfügbar sind.

Diese Auflistung von Faktoren, die zukunftsgerichtete Informationen des Unternehmens beeinflussen können, ist nicht erschöpfend. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören auch Aussagen über die Zukunft, und diese sind naturgemäß unsicher. Die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens oder andere künftige Ereignisse oder Bedingungen können aufgrund einer Vielzahl von Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren maßgeblich von den Darstellungen der zukunftsgerichteten Informationen abweichen. Die Aussagen des Unternehmens, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten, basieren auf Überzeugungen, Erwartungen und Meinungen der Geschäftsführung zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Überzeugungen, Erwartungen oder Meinungen der Geschäftsleitung ändern sollten, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Aus den oben genannten Gründen sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241014646378/de/

