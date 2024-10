DJ PTA-Adhoc: Mühlbauer Holding Aktiengesellschaft: Korrektur der Gewinnerwartung/Gewinnwarnung

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Roding, 15. Oktober 2024 (pta/15.10.2024/12:35) - Der Vorstand der Mühlbauer Holding AG gibt eine Korrektur der im Halbjahresbericht 2024 veröffentlichten Prognose, das bereinigte operative Ergebnis gegenüber dem Vorjahr bei leicht erhöhtem Umsatzniveau leicht steigern zu können, bekannt. Diese Ziele sieht der Vorstand derzeit aufgrund der negativen Geschäftsentwicklung der Halbleiter- und der europäischen Green Technology Industrie als gefährdet, da diese zu Auftragsverlusten bzw. -verschiebungen führen kann.

(Ende)

Aussender: Mühlbauer Holding Aktiengesellschaft Adresse: Josef-Mühlbauer-Platz 1, 93426 Roding Land: Deutschland Ansprechpartner: IR Tel.: +49 (0)9461 952-0 E-Mail: Stefan.Muehlbauer@muehlbauer.de Website: www.muehlbauer.de

ISIN(s): DE0006627201 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Basic Board in Frankfurt, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

October 15, 2024 06:35 ET (10:35 GMT)