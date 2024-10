Wasserstoff-Aktien wie ITM Power hatten zuletzt schwer zu kämpfen. Während an der Börse ein Jahreshoch nach dem anderen gefeiert wird, ist in dieser Branche kaum Bewegung. Nun plant die britische Regierung jedoch, Milliarden in Wasserstoff zu investieren, was für Aufwind sorgen könnte.Großbritannien gründet einen Staatsfonds, um in "saubere Energie" und Wachstumsbranchen wie Wasserstoff und CO2-Lagerung zu investieren. Der National Wealth Fund, der aus der UK Infrastructure Bank hervorgeht, wird ...

