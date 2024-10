Boersengefluester.de legt sich einfach mal fest: Der virtuelle Vortrag von Jonas Enderlein auf dem 12. IIF International Investment Forum Mitte Oktober 2024 war die bislang beste Präsentation, die wir von dem Solutiance-CEO gesehen haben. Sehr fokussiert auf die wesentlichen Elemente des Geschäftsmodells, ausreichend viele harte Fakten in Form von Zahlen, aber eben weit weniger überladen ... The post Solutiance: Überzeugende Vorstellung appeared first on Boersengefluester.

