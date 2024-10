Die SAP-Aktie erreichte am Montag ein neues Rekordhoch von 214,55 Euro und setzte damit ihren beeindruckenden Aufwärtstrend fort. Der Softwareriese aus Walldorf profitiert von der anhaltenden Nachfrage nach KI-Lösungen und zeigt sich entschlossen, seine Marktposition weiter auszubauen. Die jüngste Partnerschaft mit Mistral AI zur Integration fortschrittlicher Sprachmodelle in SAP-Anwendungen unterstreicht die Innovationskraft des Unternehmens.

Vertrauenssignal durch Aktienrückkaufprogramm

Parallel zur positiven Kursentwicklung setzt SAP sein Aktienrückkaufprogramm konsequent fort. Allein in der vergangenen Woche wurden knapp 347.000 eigene Aktien zu einem Durchschnittskurs von 204,13 Euro erworben. Seit Beginn des Programms hat der Konzern bereits über 4 Millionen Aktien zurückgekauft, was das Vertrauen in die eigene Stärke und Zukunftsfähigkeit unterstreicht. Analysten sehen weiteres Potenzial und prognostizieren ein durchschnittliches Kursziel von 215 Euro für die SAP-Aktie.

SAP Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...